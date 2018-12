Siracusa, controlli su strada: denunciata una donna, segnalato un minore

La Polizia di Stato di Siracusa, ieri sera, durante un controllo in via Algeri, ha segnalato all’autorità amministrativa un minore (classe 2003) perché trovato in possesso di modica quantità di hashish. In via Adda, invece, i poliziotti hanno denunciato una donna siracusana, per i reati di oltraggio, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, e per il rifiuto di fornire le proprie generalità.