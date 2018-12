Siracusa, lavori manto stradale: modifiche alla viabilità in un tratto di corso Umberto e vie limitrofe

Modifiche alla viabilità in un tratto di corso Umberto 1° e vie limitrofe, dal 6 al 10 dicembre 2018, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino delle basole cedute.

In Foro Siracusano, nel tratto interposto tra piazzale G. Marconi e corso Umberto, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata ambo i lati;

• In Foro Siracusano, nel tratto interposto tra corso Umberto e via Malta, e in corso Umberto, nel tratto interposto tra Foro Siracusano e via Catania, il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Gli Autobus e i mezzi pesanti provenienti da via Elorina – piazzale G. Marconi avranno l’obbligo di proseguire percorrendo via Malta.

I veicoli provenienti da piazzale G. Marconi subito dopo il distributore di carburante avranno l’obbligo di svoltare a destra su Foro Siracusano per immettersi successivamente su via Malta.