Avola, ulteriori 158 mila euro per la Chiesa di Santa Venera

Firmato il decreto regionale con il quale vengono accreditati ulteriori 158.598,20 euro quale pagamento del 3° SAL dalla legge 433/91 per il “Progetto per il consolidamento e restauro della Chiesa di S. Venera danneggiata dal sisma del dicembre 1990” di Avola. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale

La somma per i lavori per complessivi è pari a 1,5 milioni di euro.