Ferla- Cassaro, convocato consiglio comunale condiviso per il 10 dicembre

Un consiglio comunale condiviso tra Cassaro e Ferla, indetto per lunedì 10 dicembre alle 17 presso l'area di protezione civile del comune di Cassaro con all'ordine del giorno i problemi di viabilità.

Questa mattina, intanto, è stata inviata una lettera al Presidente Musumeci per informarlo dei danni causati dalla frana di ieri.

“Abbiamo bisogno di suggerimenti e della Sua guida per coordinare insieme le risposte da dare ai cittadini che da ieri pomeriggio manifestano pubblicamente il loro disagio”.

“Tale calamità - dichiara il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa - non può bloccare lo sviluppo turistico ed economico dei nostri territori. Siamo Borghi innovativi con riconoscimenti regionali, nazionali ed europei, non possiamo essere lasciati soli”.

Intanto il Libero Consorzio ha disposto con un'apposita ordinanza la chiusura immediata della Sp 45 Cassaro-Montegrosso.