Siracusa, da Igm a Tekra tutti i dipendenti assorbiti: c'è l'accordo. C'è stata la firma all'Ufficio del Lavoro

Adesso è ufficiale, adesso c'è la firma anche all'Ufficio del lavoro. Si chiude così, per il momento, e solo per il momento, la vicenda dei dipendenti Igm che quindi passeranno per intero alla Tekra, la nuova ditta vincitrice della gara d'appalto "ponte" (della durata di 6 mesi) che si occuperà del servizio di igiene urbana a Siracusa.

Questo l'esito della riunione che si è tenuta oggi in Prefettura, e che ha trovato concretezza all'Ufficio del Lavoro. Al tavolo Comune, Igm, Tekra e sindacati, con la mediazione fondamentale del Prefetto.

Finalmente si arriva all'accordo: niente demansionamento, tutti assunti nella nuova azienda, ma con i vecchi standard aziendali e contributi.

Un ulteriore riunione, di carattere organizzativo, si terrà giorno 19 dicembre tra la nuova azienda e i sindacati.