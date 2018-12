Avis Siracusa celebra Giornata Internazionale del Volontariato

Avis Siracusa ricorda la 33esima Giornata Internazionale del Volontariato, istituita dall’Assemblea dell’Onu nel dicembre 1985, che ricorre domani 5 dicembre.

L'obiettivo della giornata è “riconoscere e promuovere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo”, quantificati dallo United nations volunteers programme (Unv) in “oltre un miliardo di persone”.

Come sottolinea l'Avis Siracusa, la donazione di sangue è uno dei gesti di volontariato più diffusi nel nostro Paese.

In questo giorno così importante, Avis vuole cogliere l’occasione per ringraziare i suoi tanti donatori che volontariamente e periodicamente dedicano un po’ del loro tempo e donano un po’ di se stessi per gli altri.