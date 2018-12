Augusta, Rosario Pistorio nuovo Ad Sonatrach e direttore raffineria

Rosario Pistorio, 39 anni, catanese, una laurea in ingegneria meccanica conseguita presso l’Università degli Studi di Catania, da circa 14 anni in Esso sia in Italia che all’estero, è il nuovo Amministratore Delegato di Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l. e Direttore della raffineria di Augusta.

L’annuncio è stato dato nel corso di un incontro con il personale alla presenza dei vertici della Sonatrach, fra cui il presidente Abdelmoumen Ould Kaddour.

“La reputazione della Società è un valore da trasmettere all’esterno – ha dichiarato Pistorio – con uno stretto rapporto con il territorio e con le istituzioni locali e non: occorre che i fatti e non le opinioni parlino per noi.”