Siracusa, questo fine settimana il sesto Memorial Dario Aprile

Si tiene questo fine settimana il sesto memorial Dario Aprile di pallanuoto under 17 maschile. L'evento è stato organizzato dalle società Ortigia e Sikelia con il patrocinio del Comune.

Il “Memorial” vedrà la partecipazione di 8 formazioni italiane ( Nc Monza, Roma Vis Nova A, Roma Vis Nova B, R.N. Palermo, RN Terrasini, Sikelia ) e la maltese Sirens.

Questa mattina, in sede di conferenza stampa di presentazione dell'evento, è intervenuto Franco Aprile, papà dello sfortunato atleta dell'Ortigia, scomparso nel 2001 a soli 17 anni, che ha ricordato brevemente la figura del figlio, sportivo ma anche appassionato di arte. In sua memoria i trofei realizzati dal Liceo artistico Gagini ed il logo del Memorial, disegnato dallo stesso Dario Aprile per una manifestazione giovanile qualche tempo prima della sua scomparsa.