Siracusa, da Igm a Tekra tutti i dipendenti assorbiti: c'è l'accordo. Tavolo tecnico sospeso all'Ufficio del Lavoro

Travaso totale dei 244 dipendenti da Igm a Tekra, la nuova ditta vincitrice della gara d'appalto "ponte" (della durata di 6 mesi) che si occuperà del servizio di igiene urbana a Siracusa.

Questo l'esito della riunione che si è tenuta oggi in Prefettura. Al tavolo Comune, Igm, Tekra e sindacati, con la mediazione fondamentale del Prefetto.

Finalmente si arriva all'accordo: niente demansionamento, tutti assunti nella nuova azienda, ma con i vecchi standard aziendali e contributi.

Una vittoria che arriva dopo la riunione fiume di ieri sera, sempre in Prefettura, durata oltre 4 ore. Ma la partita non finisce qui. Infatti, la vicenda adesso passa all'Ufficio del Lavoro, e da qui potrebbero nascere sorprese. Per il momento pare che il tavolo convocato sia saltato, e a fatica si stia tornando al clima giusto per riconvocare un secondo tavolo tecnico.