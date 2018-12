Frana sulla Cassaro-Ferla, Cisl: "Serve più manutenzione e sicurezza sul territorio"

Si è verificata, ieri, una frana, lungo la strada Cassano-Ferla. "Il dissesto idrogeologico e la mancata manutenzione delle strade provinciali – hanno detto Paolo Sanzaro, segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, e Paolo Gallo, segretario generale della Filca Cisl territoriale – sono un pericolo costante per gli automobilisti e rischiano di isolare interi centri. Quanto accaduto ieri avrebbe potuto provocare seri problemi a chi transita lungo quella strada.

Abbiamo più volte richiamato l’esigenza di interventi strutturali. Regione e Stato, dopo avere annullato i ruoli delle ex Province regionali, devono porre rimedio a questo scempio. Il governo centrale – sottolineano nella loro proposta Sanzaro e Gallo – rinunci o dimezzi il prelievo forzoso destinandolo ai liberi consorzi per la manutenzione della viabilità provinciale. Crediamo che sia arrivato il momento di cambiare metodo di intervento sul territorio. Manutenzione e sicurezza del territorio, oltreché infrastrutture secondarie, sono alla base per ricreare invertire le condizioni di spopolamento dei nostri borghi.”