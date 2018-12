Lentini, a fuoco bombola di gas: salvata 82enne

Una bombola di gas prende fuoco e la Polizia trae in salvo una signora 82enne, trovata in stato confusionale.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Lentini, in via Saturno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le Volanti che hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo e a salvare l'anziana.