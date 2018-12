Siracusa, presentata la Festa di Santa Lucia: un percorso di fede e culturale

Tutto pronto a Siracusa per la Festa di Santa Lucia. Oggi, nel Tempietto del Sepolcro di Santa Lucia, alla Borgata, è stato presentato il programma ufficiale delle celebrazioni e delle iniziative collaterali dal presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione, da mons. Salvatore Marino, componente della Deputazione e parroco della chiesa Cattedrale e da fra Daniele Cugnata, parroco della Basilica Santa Lucia al Sepolcro.

Tanti momenti importanti: la festa prenderà il via domenica 9 con l'apertura della nicchia che custodisce il simulacro della patrona nella sua cappella in Cattedrale e in occasione della festa del 13, la basilica di Santa Lucia al sepolcro sarà elevata a Santuario diocesano nella ricorrenza del IV centenario della custodia del sepolcro da parte dei frati minori di Sicilia.

La festa entrerà nel vivo la vigilia, il 12 dicembre con la traslazione del simulacro della Santa Patrona dalla Cappella all'altare maggiore. Il 13 la tradizionale processione che porterà Santa Lucia fino alla basilica della Borgata. La solenne concelebrazione del mattino quest'anno sarà presiduta da Mons. Emil Paul Tschering, Nunzio Apostolico in Italia e Repubblica di San Marino. Anche quest'anno sabato 15 dicembre da mezzanotte in poi alla basilica della Borgata ci sarà la "Notte di luce". Giovedi 20 dicembre l'ottava con la processione di ritorno in Cattedrale con i tradizionali fuochi pirotecnici sul ponte Umbertino.

Tra le iniziative collaterali il tradizionale concerto alla chiesa di santa Lucia alla Badia degli studenti del Liceo musicale Gargallo; mercoledi 12 la cuccia offerta dagli studenti dell'Alberghiero nel cortile di Palazzo del Senato, venerdi 14 dicembre al Santuario della Madonna delle lacrime in occasione del 25esimo anniversario di parlerà della lettera di San Giovanni Paolo II ai Vescovi di Sicilia con Mons. Lorefice, Arcivescovo di Palermo e il giornalista Paolo Borrometi. Da domenica 9 dicembre le visite guidate tra le edicole votive di Ortigia dedicate a Santa lucia e dal 14 al 20 dicembre l'apertura della Catacomba di Santa Lucia con visite guidate.

Tra un mesetto, infine, la produzione di "Paesi che vai" la trasmissione che va in onda di domenica su Rai 1 metterà in onda una puntata dedicata a Santa Lucia. Il conduttore Livio Leonardi era oggi in città per effettuare riprese.