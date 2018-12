Avola, trovano l'uomo dal quale vantano un credito. Trovati in possesso di un'arma

Vantavano un credito nei confronti di un giovane, e allora avrebbero organizzato una spedizione punitiva. E' successo ieri, ad Avola, dove i due hanno intercettato l'autovettura della vittima e l'hanno bloccata per discutere dell'affare.

La vittima è riuscita a divincolarsi e raggiungere il commissariato di Polizia. Gli agenti hanno sottoposto i due a perquisizione, trovando all'interno del mezzo un oggetto in ferro della lunghezza di 75 centimetri.

I due sono stati denunciati per i reati di tentata violenza privata e porto di oggetti atti ad offendere.