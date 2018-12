Siracusa, a fuoco mastelli per la differenziata: danni a due porte

A fuoco, nella notte, i mastelli per la raccolta differenziata in via Archia. Sul posto, intorno alle 2.55, sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Le fiamme hanno danneggiato il portone in legno di un’abitazione e la porta in metallo di un esercizio commerciale.

Secondo la Polizia di Stato di Siracusa l'incendio sarebbe di natura dolosa.