"Lui non ci sarà", Lega rilancia suoi "nemici" in vista dell'8 dicembre

I primi piani dei "nemici" politici di Matteo Salvini, con la scritta "lui non ci sarà". Parte così la campagna social della Lega in vista della manifestazione di Piazza del Popolo dell'8 dicembre. Sul profilo Facebook e twitter del vicepremier ma anche sull'account "Lega-Salvini premier" sono rilanciate, già da diverse ore, le foto degli avversari "tradizionali" della Lega: dall'ex premier Matteo Renzi a Roberto Saviano, dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini a Giuliano Cazzola, da Asia Argento al fotografo Oliviero Toscani, da Fabrizio Corona all'ex ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, è una vera e propria carrellata quella degli "assenti" alla manifestazione di sabato che viene rilanciata dalla Lega. Intanto, sul suo profilo, Salvini oggi scrive: "Amici, mancano solo 5 GIORNI e ci riabbracceremo tutti in piazza del Popolo a Roma, la piazza dei sorrisi e del Futuro!".