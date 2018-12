Pachino, bocciato rendiconto e bilancio: il sindaco "Ostruzionismo nei miei confronti"

Il consiglio comunale di Pachino non ha approvato il Conto Consuntivo, del Bilancio di Previsione e del Piano delle Opere Pubbliche.

"La mancata approvazione - dice il sindaco Roberto Bruno - ad opera dei consiglieri di opposizione rischia veramente di provocare la paralisi dell'Ente: si vedranno bloccati importanti finanziamenti per Opere Pubbliche ma sopratutto si rischia di lasciare "a secco" di due mensilità i dipendenti comunali e quelli dell'indotto (penso, ad esempio, agli operatori ecologici).

L'opposizione ha bocciato Consuntivo, Bilancio e Piano delle Opere Pubbliche solo per puro ostruzionismo personale e politico nei miei confronti, perdendo di vista il bene comune e la serenità di tantissimi lavoratori e delle loro famiglie".

"Infatti - continua Bruno - l'approvazione del Conto Consuntivo consentirebbe di poter pagare gli stipendi pari a due mensilità ai dipendenti comunali, oltre che agli operatori ecologici mediante il canone mensile. Parliamo di oltre 1 milione e 200 mila euro che, se rimangono così le cose, mancheranno all'economia locale, danneggiando i commercianti, gli artigiani, i negozi, perché oltre 230 persone non avranno lo stipendio a Natale. Per questo motivo il Presidente del Consiglio ha riconvocato una seduta urgente di Consiglio Comunale per giovedì 6 dicembre, nella speranza che una volta tanto si metta da parte la lotta politica contro di me e l'acredine e si pensi a queste famiglie che rischiano veramente di andare incontro ad un periodo particolarmente amaro. - e infine dice - Noi proveremo fino alla fine ad approvare in Consiglio questi punti, perché abbiamo a cuore Pachino e il bene comune".