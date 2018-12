Siracusa, appalto igiene urbana: oggi secondo round in Prefettura tra Comune, Igm, Tekra e sindacati

Oltre 4 ore di discussione tutti attorno al tavolo per risolvere i problemi che ostano al cambio di gestore nel servizio di igiene urbana a Siracusa. Comune, Igm, Tekra e sindacati, con la mediazione fondamentale del Prefetto, si ritroveranno questa mattina alle 10,30 per trovare una soluzione condivisa. La situazione è ad un bivio: dentro o fuori. Il nodo da sciogliere riguarda il passaggio dei lavoratori, 244 in tutto, da Igm a Tekra. La scorsa settimana il problema si era evidenziato all'ufficio del lavoro quando l'azienda subentrante aveva dichiarato di voler declassare gli amministrativi al secondo livello. Proposta inacettabile per sindacati e lavoratori.

Ieri pomeriggio i sindacati sono stati netti nella loro posizione: Garantire il passaggio di tutto il personale, nel rispetto delle posizioni professionali acquisiti. Personale che l'azienda potrà poi riorganizzare ma senza alcuna mortificazione.

"Questo è quanto prevedeva il capitolato speciale d'appalto - afferma Franco Nardi, segretario provinciale Fp Cgil - e la Tekra l'ha accettato quando ha deciso di partecipare alla gara. Ieri sera a questa nostra posizione - continua - la Tekra ha mostrato un'apertura e si è riservata di informare proprio questa mattina il tavolo permanente sulle proprie decisioni".