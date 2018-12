Ex provincia Siracusa, pagamenti dipendenti: la deputata Cannata firma emendamenti per lo stanziamento

Presentati, oggi, all'Ars, gli emendamenti al Ddl 445, Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020, con i quali si chiede uno stanziamento economico per il personale dipendente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e di Siracusa Risorse.

Gli emendamenti sono a firma della deputata all’Ars Rossana Cannata.

“Ho inoltre proposto - aggiunge la componente della Commissione Attività Produttive - che al Fondo regionale di garanzia per gli Enti locali siciliani in dissesto, di nuova istituzione con il presente ddl, possano accedere anche quelli in pre-dissesto, nonché i Liberi Consorzi comunali in dissesto”.

“Come è noto - aggiunge la parlamentare - l’unica Ex Provincia siciliana in dissesto è quella di Siracusa e con quest’ultimo emendamento che ho presentato si consentirebbe comunque all’Ente richiedente di poter procedere all’attivazione del Fondo attraverso il quale le banche potranno erogare anticipazioni per il pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi”.

“Mi auguro che le risorse soddisfino anche queste legittime richieste e -conclude la Vicepresidente dell’Antimafia e Anticorruzione - che tutte le forze politiche del parlamento siciliano possano far propri questi emendamenti, perché è fondamentale garantire lo stipendio a tutti i lavoratori”.