Canicattini Bagni, slitta al 17 Dicembre il termine per la domanda della Borsa di Studio – Voucher “IoStudio”

Slitta al 17 dicembre, inizialmente fissato per giorno 10, il termine per la presentazione delle istanze da parte degli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, per l’ottenimento della Borsa di Studio, Voucher “IoStudio”, per l’anno scolastico 2018/2019.

Beneficiari dell’intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, statali e paritarie, con Isee, pari o inferiore a € 10.632,94. La domanda, formulata nell’apposito modello reperibile presso la Scuola frequentata, può essere scaricata dal sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it, dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande”, o dal menù “Uffici e Procedimenti” sezione “Pubblica Istruzione e Università”.