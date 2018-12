Noto, custodiva in casa 2 pistole e materiale per la modifica delle armi: arrestato

Teneva in casa due pistole, di cui una scenica senza tappo rosso e con camera di cartuccia e canna libera, perfettamente funzionante ed assimilabile quindi ad arma da fuoco, una pistola ad aria compressa, 250 bossoli calibro 6.35, e 4.000 euro circa in contanti. Sono stati trovati dai Carabinieri ieri nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di Salvatore Fiasché, 59 anni di Noto. Sequestrata anche una carabina, una pistola di verosimile interesse storico e materiali da tornitore, probabilmente utilizzati dall'uomo per la modifica delle armi.

Fiasché è stato arrestato e ristretto nella casa circondariale Cavadonna.