Siracusa, 118mila euro per l'altare del Tempietto della Chiesa di Santa Lucia

Approvato dall’assessorato regionale dei Beni Culturali il progetto esecutivo per il recupero dell'altare marmoreo del Tempietto della Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro in Siracusa.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, che nelle passate legislature ha seguito l'iter per arrivare al finanziamento del progetto.

E' stata disposta la prenotazione dell’importo complessivo di 118 mila euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020.

I lavori ammontano a 105 mila euro mentre la parte rimanente, circa 13 mila euro, sono a disposizione dell’Amministrazione.