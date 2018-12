Noto, tornano le telecamere della Rai per i siti Unesco

La troupe della Rai torna a Noto per girare un mini documentario sul tardo Barocco del Val di Noto per Rai Cultura nell'ambito dealla campagna lanciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sui siti italiani che fanno parte del Patrimonio Mondiale Unesco.

A Noto le telecamere sono state accolte ed accompagnate dalla Film Commission del Comune: le riprese si sono svolte all’interno della Basilica di San Nicolò e della Chiesa di Santa Chiara, ma anche a Palazzo Nicolaci e a Palazzo Di Lorenzo del Castelluccio.

Queste immagini, insieme a quelle che raccontano gli altri siti Unesco italiani, diventeranno delle “pillole” di pochi minuti che andranno in onda una al giorno per le prossime settimane.