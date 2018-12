Pachino, sussidi disabilità gravissima: richieste prorogate sino al 31 dicembre

Riaperti i termini per la presentazione delle istanze per ottenere il beneficio economico esclusivamente per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.

Le domande devono essere presentate all’ufficio Welfare Locale in via Pietro Nenni 14 entro e non oltre il 31 dicembre 2018, corredate da documento di riconoscimento e codice fiscale sia del richiedente che del disabile, eventuale provvedimento di nomina quale amministratore di sostegno o tutore in caso di delegato. Inoltre in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, dovranno essere allegati certificazione di disabilità, certificazione di indennità di accompagnamento e Isee.