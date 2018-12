Marzamemi, solidarietà per Michele Falsaperla: donati oltre 7.500 euro

Tantissime donazioni per Michele Falsaperla, l'uomo che, dopo aver perso il lavoro, vive in un'auto al porto di Marzamemi. E' stato un servizio de Le Iene a far conoscere a tutta Italia la sua storia e in sole 48 ore sono stati donati oltre 7.500 euro.

Promotore della campagna di raccolta fondi è Roberto Bruno, sindaco di Pachino , che - dopo aver provato tutte le strade per trovare un lavoro a Falsaperla - ha pensato, insieme al programma di Mediaset, al fundraising sociale.

“Vogliamo dare a Michele i soldi per pagarsi l'affitto di una casa fino all'arrivo della pensione”. Falsaperla, infatti, è stato licenziato dopo quindici anni a soli due anni dal ritiro.

Tra coloro che hanno condiviso la sua storia sui social anche Ermal Meta: il cantante ha raccontato la storia di Michele ai suoi fan e li ha invitati a donare, “Mi sono commosso davanti alla sua storia. Aveva pensato anche di farla finita con una corda intorno al collo. Non riesco nemmeno a immaginare il dolore che si possa provare per poter pensare a questo. Ecco il regalo di Natale da fare. Aiutare”. La campagna è raggiungibile al link www.gofundme.com/aiutiamo-michele-che-vive-solo-in-auto.

Per vedere il video de Le Iene CLICCA QUI