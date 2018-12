Siracusa, cadavere carbonizzato trovato in un auto a Mazzarrona: dovrebbe trattarsi di un uomo

Mancavano pochi minuti alle 19, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per l'incendio di un'auto alla Mazzarrona, per l'esattezza in via Adorno nei pressi della chiesa di San Corrado Confalonieri. La parte avvolta dalle fiamme di una 500 vecchio modello, era in particolare quella dall'abitacolo. Mentre i pompieri spegnavano le fiamme si sono accorti che dentro l'auto c'era un cadavere carbonizzato. Sul posto è stata chiamata la Polizia, il magistrato di turno e il medico legale Francesco Coco.

Ieri sera nulla è stato toccato, a presidio dell'auto è stato montato un gazebo dei vigili del fuoco. Solo questa mattina presto il cadavere è stato rimosso e sul posto è arrivata la Scientifica per i rilievi del caso. Il corpo carbonizzato, per quello che è dato sapere al momento, dovrebbe appartenere ad un uomo.