Siracusa, Teatro comunale: la proposta del gruppo consiliare del M5S per la sua gestione e fruizione

Un modello di gestione e fruizione che valorizzi il Teatro comunale di Siracusa e che consenta a tutte le associazioni che lo meritano di poterne usufruire.

Sono le linee guida della proposta elaborata dal gruppo consiliare del M5S, che al prossimo Consiglio comunale produrrà un apposito atto di indirizzo.

“Si tratta di segnare - affermano in una nota Moena Scala, Silvia Russoniello, Chiara Ficara, Roberto Trigilio, Francesco Burgio – delle linee guida studiate per consentire alle associazioni cittadine e non, di poter usufruire dei locali, lasciando più spazio al merito e alle capacità, a discapito di raccomandazioni legate alla vicinanza di un colore politico”.

Insieme alla proposta già pronti, sotto forma di bozza, il regolamento, lo statuto, e un tariffario stilato su una tabella di comparazione con gli altri teatri italiani.

"La figura chiave - aggiungono i consiglieri pentastellati - sarà quella del Direttore artistico; che dovrà essere individuato tramite un trasparente bando pubblico, atto a selezionare una figura professionalmente capace di valorizzare le potenzialità del Teatro e che sia in grado di coniugare eccellenza artistica e merito, all'insegna di una stagione teatrale, o concertistica, di più alti toni rispetto a quelli sinora proposti".