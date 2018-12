Il Siracusa non va oltre il pari con la Sicula Leonzio, finisce 0-0

Il Siracusa non vince ma almeno interrompe la striscia negativa. Solo 0-0 contro la Sicula Leonzio.

Partita dal ritmo vivace nel primo tempo con il Siracusa che ha punzecchiato più di una volta la difesa avversaria: al minuto 13 con Vasquez, al minuto 15 con Tuminetti.

L'azione più pericolosa degli azzurri arriva al 19' con Vasquez che viene atterrato in area da Giuliano dopo che il portiere bianconero aveva perso la palla. E' rigore, ma l'arbitro dice di no.

Al 31' è la volta della Sicula Leonzio ad andare vicina al gol: De Rossi tita, Gomis smanaccia, la palla viene recuperata da Gammone che tira e prende la parte superiore della traversa.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Scarna la cronaca della seconda frazione di gioco: da segnalare l'espulsione di De Rossi al 61' per un fallo su Franco, al debutto in maglia azzurra. Paradossalmente la gara si complica per gli azzurri che, seppur in superiorità numerica per 20 minuti, non riescono a trovare gli spazi utili per andare in gol.

La gara si chiude sullo 0-0 e domenica prossima cìè la trasferta con la Vibonese.