Siracusa, ex Provincia: per Cafeo necessaria azione sinergica di politica e istituzioni

"Nessuna modifica significativa può essere effettuata alla legge di previsione di spesa del 2018, in particolare sul fronte dei trasferimenti alle ex Province siciliane alla luce delle scarsissime risorse a disposizione della Regione".

Lo afferma il deputato regionale Giovanni Cafeo.

“In un quadro così drammatico, nel quale la ex provincia di Siracusa rischia di dichiarare deafult, unico caso in Italia, per due anni consecutivi – prosegue Cafeo – diventa necessaria un'azione sinergica da parte della politica e delle istituzioni, mirata ad ottenere soluzioni reali al problema, come ad esempio la riduzione del prelievo forzoso da parte dello Stato”.