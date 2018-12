Siracusa, in possesso di cocaina e marijuana: arrestato e liberato

E' stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di Rosario Roberto Lentini, 32 anni di Siracusa, già noto alle forze dell'ordine. Perquisito l'uomo è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina, suddivisa in 29 involucri, e 26 grammi di marijuana per complessive 34 dosi, pronte per lo spaccio.

Dopo le incombenze di rito, è stato rimesso in libertà.