Siracusa, il Consiglio comunale impegna la Giunta all'istituzione di un “Ufficio trasparenza”

Approvati 3 dei 5 punti all'ordine del giorno approvati oggi, dal Consiglio comunale, in seconda convocazione.

Approvato un atto di indirizzo, primo firmatario Francesco Zappalà e sottoscritto da 21 consiglieri, che impegna la Giunta all'istituzione di un “Ufficio trasparenza”. “Una struttura operativa- ha detto tra l’altro Zappalà- che raccolga in un unico contesto tutti gli atti dell’Amministrazione. Non solo le delibere e le determine, ma anche l’albo dei fornitori e quello delle ditte di fiducia, gli incarichi professionali e le rotazioni: insomma uno specifico ufficio al servizio dei cittadini e della grande richiesta di trasparenza che viene dalla città”.

Il provvedimento, con un emendamento migliorativo del consigliere Salvatore Castagnino che esclude costi aggiuntivi e il ricorso a figure esterne all’Ente, è stato approvato con 19 voti a favore, 2 contrari e 1 astenuto.

Secondo punto approvato la variazione di bilancio avanzata dalla Giunta per le spese effettuate per interventi di manutenzione straordinaria al cimitero, esattamente al cosiddetto edificio Mae dove si era verificato il cedimento di una parte di solaio posto a copertura dei loculi, con rischi per l'incolumità pubblica. L'importo complessivo della variazione, 26mila 840 euro, è stato prelevato da due capitoli di bilancio destinati all'affitto di locali.

Randagismo, immigrazione e sicurezza saranno trattai nella prossima seduta.