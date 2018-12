Rosolini, in rullini fotografici nascondeva eroina: arrestato

Nascondeva in casa, in un contenitore in plastica per rullini fotografici, all'interno di un mobile, 5 grammi di eroina, più il materiale necessario per confezionare le dosi.

La scoperta dei Carabinieri a Rosolini, a seguito di perquisizione in casa di Mohamed Chabbi, tunisino di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Il 35enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e condotto al Cavadonna.

La droga è stata sottoposta a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso.