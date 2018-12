Siracusa, case popolari di via Algeri 104-106: completato il pagamento dei lavori

Arrivano le risorse per consentire all’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa di concludere i lavori per le case popolari di via Algeri 104-106, a Siracusa. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Considerato che per i lavori delle Case Popolari di via Algeri 104-106 è stata erogata la somma complessiva di 574.127,16 euro, adesso, con l’assegnazione di questi ulteriori 32.468,97 euro, l’intero pagamento è stato completato e i lavori possono essere conclusi" - dichiara Vinicullo