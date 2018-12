Il Convegno nazionale sul “Counselling in radioterapia” si terrà a Siracusa

Anche quest'anno, Siracusa è stata scelta come sede del 2° Convegno nazionale sul “Counselling in radioterapia”, che si svolgerà all’Urban center di via Bixio, per tre giorni, dal 5 al 7 dicembre.

L'evento formativo è stato organizzato dall’IMR, Italian Medical Research, con il patrocinio dell’Airo, l’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica.

Interverranno radioterapisti, oncologi, massimi esperti di counselling in Italia, tra cui il professor Raffaele Arigliani, che sarà affiancato nella direzione scientifica dei lavori dal dottor Salvatore Bonanno, direttore dell’Uoc di Radioterapia dell’Asp di Siracusa.

Gli assiomi del counselling ritrasferiscono al centro delle cure il paziente, soprattutto quando quest’ultimo deve essere sottoposto a terapie particolarmente tecnologiche, che potrebbero creare nei fatti un “distacco” tra medici e assistiti. L’obiettivo è quello di rispettare la persona in quanto tale e concentrarsi su di essa a 360 gradi, non soltanto come soggetto “portatore” di una malattia da contrastare.