Manovra, al G20 l'Italia tratta con l'Ue. Juncker: 'Ci sono progressi'

Al G20 l'Italia tratta con l'Ue sui numeri della manovra (slitta ancora l'approdo in Aula), in particolare quelli di reddito e pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto su altro', dice Salvini. Juncker vede 'progressi'. 'Il clima è cambiato, ma servono fatti', insiste Moscovici. Pronta la replica di Conte: 'Le nostre azioni sono credibili', e poi ha aggiunto che 'una procedura d'infrazione non è auspicabile, in quanto può creare fibrillazione sui mercati'. Intanto fonti della presidenza del Consiglio smentiscono l'ipotesi che, per portare il deficit al 2%, si stia valutando un taglio da 7 miliardi della manovra. L'ipotesi era circolata in giornata in ambienti di governo, in relazione alla possibilità di rinviare a giugno l'entrata in vigore di reddito di cittadinanza e "quota 100" sulle pensioni.