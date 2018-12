Siracusa, la spazzatura si trasforma in buoni-sconto: conclusa l'iniziativa Sicilia Munnizza Free

Si tiene oggi, in Piazza Adda, l'iniziativa "Sicilia Munnizza Free", il progetto di Legambiente Sicilia per promuovere la raccolta differenziata e l'economia circolare.

Nel corso della mattinata sono stati raccolti:

384 kg di carta

61 kg di cartone

184 kg di vetro

111 kg di plastica.

I rifiuti conferiti dai cittadini sono stati pesati presso il Punto di Raccolta Mobile dell'Igm e "trasformati" in buoni-sconto da spendere negli stand della Coldiretti del mercato di Campagna Amica.

L'inizativa ha riscosso grande successo e tanti cittadini ci hanno invitato a replicare l'iniziativa.

"Una volta definito chi dovrà gestire il servizio nei prossimi mesi, - si legge in una nota a firma di Legambiente - occorrerà al più presto riaprire entrambi i Centri Comunali di Raccolta,mantenere il servizio di Raccolta Mobile con Pesa e completare la distribuzione dei kit di raccolta. Quindi incrementare e migliorare il servizio, anche attraverso una nuova e più capillare campagna di informazione dei cittadini su come si effettua correttamente la raccolta e sui benefici che da essa derivano.

Non ultimo, per garantire che il nuovo servizio sia economicamente sostenibile e non gravi solo sulle spalle dei cittadini onesti (a beneficio dei più "furbi"), dovrà essere seriamente affrontato il grave problema dell'elusione della Tari, ancora a livelli insostebili per una città che voglia dirsi civile".