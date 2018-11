Siracusa, raccolta rifiuti: concessa proroga a Igm fino al 9 dicembre

Si conclude, per il momento, l'affare gestione rifiuti a Siracusa con una proroga concessa ad Igm, in attesa che l'altra ditta, la Tekra, vincitrice della gara d'appalto "ponte" di sei mesi sia in grado di subentrare nell'espletamento del servizio.

Oggi il sindaco Francesco Italia ha firmato l'ordinanza, su invito della Prefettura, con la quale concede ad Igm la gestione fino a giorno 9 dicembre.

Intanto, lunedì rimane confermato il tavolo tecnico convocato dalla Prefettura alle 16.30.

L’intervento della Prefettura si è reso necessario dopo che ieri la trattativa all’Ufficio provinciale del lavoro era finita con un nulla di fatto.