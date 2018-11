Serie C, per l’Eurialo scontro salvezza a Gela

Secondo scontro salvezza del campionato per l’Eurialo Siracusa che, dopo aver perso qualche settimana fa quello casalingo contro il Volley Valley 3-2, domenica pomeriggio cercherà punti pesanti a Gela. La gara, valida per la sesta giornata del campiona di serie C di pallavolo femminile, si presenta comunque tutt’altro che agevole per le ragazze di Viviana Olindo, chiamate a fornire una prova senza sbavature per sperare di conquistare la vittoria. L’obiettivo è di cercare il risultato pieno per agganciare le gelesi a quota 4 punti anche se non sarà per nulla semplice. Impegno e spirito di sacrificio comunque non mancheranno da parte delle verdeblù, chiamate a dare il meglio contro un avversario alla loro portata.

Se la prima squadra è in difficoltà, nei campionati giovanili, le verdeblù stanno ottenendo buoni risultati. La squadra under 18 ha superato in trasferta il Modica per 3-0 (25-8, 25-8, 25-15), confermandosi in vetta alla graduatoria con 6 punti, inseguita da Giarratana a 5 e Holimpia a 4. Nell’under 16 l’Eurialo ha vinto in rimonta il derby con l’Aurora per 3-2. Sulla carta fuori casa, si è imposta per 3-0 e parziali di 25-22, 25-18, 19-25, 16-25 e 12-15. Gara entusiasmante quella giocata al PalaCorso, con le verdeblù capaci di capovolgere una situazione che sembrava difficile. Carattere e determinazione hanno consentito loro di venire a capo di una partita che si era messa male, ottenendo così due punti importanti per la classifica. Eurialo sempre prima con 14 punti, uno in più dell’Aurora, mentre l’Holimpia è terza seppur con una gara in meno. Cinque vittorie su cinque per una squadra inarrestabile in un torneo livellato verso l’alto. Nella under 14 secco 3-0 al Solarino ed Eurialo a quota 6 punti dopo due gare insieme all’Aurora.