Siracusa, visita di commiato del Prefetto in Questura

Il Prefetto Castaldo, prima di lasciare la città di Siracusa per andare a ricoprire il suo nuovo incarico come prefetto di Pisa, questa mattina ha fatto una visita di commiato in Questura.

Il Questore di Siracusa, dottoressa Gabriella Ioppolo, ha evidenziato la riconoscenza della Polizia di Stato per l’importante operato del Prefetto nell’affrontare delicate tematiche inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica in tutta la Provincia ed in particolare le vertenze sindacali e le tensioni sociali derivanti dalla crescente disoccupazione e le problematiche collegate al rischio ambientale e all’inquinamento industriale.