Siracusa, cade il numero legale: Consiglio comunale aggiornato a domani. Alle 15 seduta straordinaria per problema rifiuti

Cade il numero legale questa mattina in consiglio comunale, al seduta è stata aggiornata domani alle 10. Un'altra convocazione urgente è stata fissata per domani alle 15 con un unico punto all'ordine del giorno: “Problematiche di igiene urbana”. Sarà presente in aula il sindaco, Francesco Italia.

Tra i punti all'ordine del giorno, per questa mattina, due variazioni di bilancio: la prima riguardante le spese di manutenzione straordinaria all'edificio Mae del cimitero dove si è verificato il cedimento di una parte di solaio posto a copertura dei loculi; la seconda impegna spese relative ai servizi connessi al randagismo. Ci sono poi un atto di indirizzo, primo firmatario Francesco Zappalà, che impegna la Giunta all'istituzione di un “Ufficio trasparenza”; ed un ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Carlo Gradenigo, riguardante l'impatto sul territorio del D.L. 4 ottobre n.113 in materia di immigrazione e sicurezza.