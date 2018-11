Siracusa, caso Scieri: torna in libertà l'ex caporale Panella. Revocati domiciliari

Torna in libertà Alessandro Panella, l’ex caporale arrestato ad agosto scorso con l’accusa di omicidio in concorso per la morte di Emanuele Scieri. Nella vicenda sono coinvolti altre due persone, Luigi Zabara e Andrea Antico, anche loro ex commilitoni di Scieri.

La notizia è riportata stamani dal quotidiano Il Tirreno.

Secondo la tesi della difesa di Panella, accolta dal Gip, non sussiste il pericolo di inquinamento probatorio e, con l'obbligo di firma, non c'è neanche pericolo di fuga per l’ex militare, che ha doppia cittadinanza italiana e statunitense. Il Tribunale del Riesame aveva confermato gli arresti domiciliari e la Procura aveva espresso parere contrario.

Panella avrà l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.