Lentini, rubano 400 chili di arance: arrestati due catanesi

Sono stati sorpresi, dai Carabinieri di Lentini, la notte scorsa, due catanesi in trasferta, in Contrada Scifazzi a Lentini, dopo aver divelto il lucchetto del cancello di un fondo coltivato in agrumi ed aver asportato circa 400 chili di arance che avevano già sistemato nella loro autovettura

Si tratta di Antonino Russo, pregiudicato, 46 anni, coniugato, venditore ambulante, e C.E., 25 anni, coniugato, nullafacente, censurato.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. I due sono stati chiusi ai domiciliari.