Siracusa, droga nascosta nella casa dove faceva il badante: arrestato

Deteneva droga all'interno dell'abitazione dove svolgeva l'attività di badante, per due anziani, e dove di fatto viveva. La scoperta dei Carabinieri a seguito di perquisizione domiciliare. In manette, in flagranza di reato, Z.V., 28 anni, disoccupato, siracusano e incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella camera da letto del giovane, all’interno di un mobile del soggiorno e in un soppalco del garage, ben 8,4 chili di hashish suddivisa in panetti di 100 e 50 grammi ciascuno. Lo stupefacente sequestrato, destinato con buona probabilità allo spaccio nella città di Siracusa, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio fra i 35 e i 40 mila euro.

L'uomo è stato chiuso al Cavadonna