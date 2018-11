Rosolini, nominata commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

E' stata nominata la nuova “Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli o intrattenimenti” del Comune di Rosolini che avrà validità di tre anni.

La Commissione è costituita da:

a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;

b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

c) Dirigente Medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico, dallo stesso delegato;

d) Dirigente Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;

e) Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

f) Esperto in elettrotecnica, sig. Massa Emilio;

g) Consulente Prov.le Impiantistica Sportiva C.O.N.I. o suo delegato, per collaudo di strutture sportive ove svolgere attività o competizioni agonistiche;

h) Il Responsabile del VI Settore, Sport, Turismo,Spettacolo o suo delegato con funzione di segretario verbalizzante.