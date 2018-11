Siracusa su Paese che vai, una puntata dedicata a Santa Lucia

Un'altra puntata dedicata a Siracusa andrà in onda per il programma "Paese che vai..." su Rai 1. Le telecamere di Livio Leonardi dedicheranno la loro attenzione alla Santa Patrona della Città.

Per l'organizzazione delle riprese, attraverso la collaborazione di Film Commission che ha fornito le indicazioni per agevolare la Produzione, è stata realizzata la collaborazione e l'accoglienza coi maggiori attrattori culturali e turistici, più rappresentativi del territorio locale.

Il Format, infatti, prevede per la terza edizione del programma, la realizzazione di un set di rievocazione storica di un momento fortemente cruciale della storia di S. Lucia e decisamente emotivo per la cittadinanza e per tutti i fedeli legati alla Santa Protettrice, celebrata in tante altre realtà italiane, che sarà messo in scena con gli attori e i costumi dell'Accademia D'Arte del Dramma Antico dell'Inda.

La puntata che sarà realizzata dal 4 al 7 dicembre a Siracusa, andrà in onda la domenica alle 9:45 su Rai 1.