Siracusa, due minori eritrei trasferiti in Svezia per ricongiungersi ai familiari

Due minori eritrei di 16 e 17 anni sono stati trasferiti a Stoccolma da agenti della Polizia di Stato, in servizio all’ Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, per ricongiungerli ai familiari.

Complessivamente, nel corso del 2018 sono stati 17 i trasferimenti di richiedenti la protezione internazionale in altri Stati membri dell’Unione Europea, in collaborazione con l’Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera e la locale Prefettura.