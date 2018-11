Avola, furto in un supermercato: denunciati tre rumeni

Avrebbe messo a segno un furto ai danni di un supermercato di Avola in contrada Merlino. I presunti autori sono stati denunciati dalla Polizia di Stato. Sarebbero in tre, tutti di origini rumene, ad avere commesso il furto: C.V. (36 anni), C.D.M. (35 anni) e C.M. (36 anni), tutti residenti a Giarre, nel Catanese.

I tre, due uomini ed una donna, sono stati sorpresi dai dipendenti dell’esercizio commerciale con merce, per un valore pari a 300 euro, nascosta dentro le borse.