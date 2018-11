"Scene della Frontiera-L'Abisso" di Davide Enia al Teatro Comunale Siracusa

Uno sbarco, una moltitudine di storie che si sviluppano attorno a noi, frammenti di vite che ci sfiorano o che spesso ignoriamo. “Scene dalla Frontiera - L’Abisso” di e con Davide Enia è il racconto di un viaggio attraverso i ricordi dei testimoni diretti, dei migranti, dei pescatori di Lampedusa, dei volontari, dei medici e del personale della Guardia Costiera, che andrà in scena al teatro comunale di Siracusa giorno 3 dicembre alle ore 20.30.

“Scene dalla Frontiera - L’Abisso” non è soltanto racconto di migrazioni ma anche un viaggio interiore che si compie attraverso anche il dialogo con il padre e con uno zio, dove morte e vita si intrecciano e si rispecchiano negli altri.

Una messa in scena che fonde diversi registri e linguaggi teatrali, dal monologo alla musica, dove le melodie degli antichi canti dei pescatori si fanno preghiere cariche di rabbia e il silenzio dell’attesa si infrange nel mare di suoni e nelle musiche di Giulio Barocchieri.