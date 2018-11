Siracusa, oltre 9 milioni di euro per i Comuni della provincia

La Regione siciliana, assessorato alle Autonomie locali, ha assegnato oltre 9 milioni di euro ai Comuni della provincia di Siracusa, su una somma impegnata, nel 2017, di 115 milioni di euro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

L’assegnazione del Fondo destinato ai Comuni, in modo che gli stessi potessero pagare le quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.