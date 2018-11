Siracusa, domenica l'assemblea territoriale di Cna

L'annuale assemblea territoriale di Cna Siracusa, quest'anno si tiene domenica 2 dicembre alle 10 nei locali dell’Urban Center di Siracusa in via Nino Bixio 1. Il tema trattato sarà quello dei fondi comunitari.

All’incontro parteciperanno Dario Tornabene, Direttore della programmazione in Sicilia, Edy Bandiera, Assessore regionale all’Agricoltura, Marco Romano, Docente universitario, Corrado Bonfanti, Sindaco di Noto, Paolo Amenta, vicepresidente di ANCI Sicilia - Ag. Sviluppo Val d’Anapo e Giuseppina Castiello, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per il Sud.

Chiuderà i lavori Sergio Silvestrini, Segretario Generale di CNA.