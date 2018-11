Pachino, selezionati i 15 giovani per i 2 progetti di Servizio civile

Sono stati selezionati dal Comune di Pachino i quindici giovani che per un anno saranno impegnati nei due progetti di Servizio civile: “Un anno a colori 2018” e “Il ciclo del riciclo 2018”, finanziati per 78 mila euro

L’ente accreditato che si occuperà del coordinamento dei giovani e dello svolgimento dei progetti è l’Assod onlus, con sede a Ispica, in virtù di un protocollo d’intesa con il Comune di Pachino siglato lo scorso ottobre.

Nel primo progetto “Un anno a colori 2018” gli 8 volontari selezionati (Maria Antonietta Ricca ’96, Erica Novello, Andrea Corrado Caruso, Fenisia Mallia, Maria Antonietta Ricca ’99, Ramona Ruscica, Ambra Mallia e Rosalinda Calabrò) si occuperanno di assistenza ai minori; il secondo progetto “Il ciclo del riciclo 2018” (Enrico Mancuso Catarinella, Sebastiano Zappulla, Carol Nacchetti, Andrea Novello, Salvatore Distefano e Giosuè Davide Caruso) sarà legato alla tutela dell’ambiente dal punto di vista delle emergenze sui rifiuti.